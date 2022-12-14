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1 час назад

СМИ назвали дату встречи Путина с главами четырех новых регионов

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин встретится с главами Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Встреча должна пройти 20 декабря. Об этом сообщает «Газета.ру».

СМИ назвали дату встречи Путина с главами четырех новых регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам двух источников, близких к администрации президента, встреча главы государства с главами новых территорий планируется, однако состоится ли она, будет зависеть от графика Путина, так как на этот день запланированы и другие мероприятия.

По мнению первого зампредседателя комитета Государственной думы по делам СНГ Виктора Водолацкого, отвечающего за связи с ЛНР, на встрече стороны обсудят открытие представительств федеральных территориальных органов власти. По поручению президента, работа в этом направлении должна быть завершена к 1 июню 2023 года.

Также будут затронуты вопросы выполнения работ в следующем году на объектах инфраструктуры – водопроводе, канализации, газификации. Не исключено, что также на встрече поднимут вопросы безопасности, а также социально-экономического развития и восстановления республик.

Напомним, в последний раз Владимир Путин встречался очно с главами новым регионов - Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Евгением Балицким и Владимиром Сальдо 30 сентября. Тогда были подписаны договоры о принятии в состав Российской Федерации по итогам референдумов четырех новых регионов.

Политика,Леонид Пасечник,Владимир Путин,Госдума,
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