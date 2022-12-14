В Госдуме прокомментировали заявление Арестовича о конце спецоперации

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович не разбирается в военном деле и стремится выражать только свои «хотелки». Об этом депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев написал в Telegram, комментируя мнение украинского политика о конце спецоперации.

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Гурулев отметил, что стратегическая инициатива сейчас у российской армии.

«Что бы там Гордон (Дмитрий — украинский журналист прим. "Ленты.ру") (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) и Арестович не мычали, они в военном деле разбираются, как свиньи в апельсинах, все их заявления — просто хотелки», — заявил Гурулев.

По мнению депутата, гражданам не стоит верить украинской прессе, поскольку некоторая информация сделана для того, чтобы специально вводить в заблуждение. Гурулев подчеркнул, что российские разведчики четко определяют, что и как должно проходить.