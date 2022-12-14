Депутат ГД объяснил, почему Украина до сих пор не вышла из состава СНГ

«Пребывание в содружестве вообще-то выгодно Украине: не с точки зрения сохранения каких-то связей с РФ, которые она усиленно обрубает. А для того, чтобы иметь лазейку для развития отношений с другими странами, входящими в СНГ», — цитируют Константина Затулина «Известия».