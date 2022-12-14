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1 час назад

Депутат ГД Затулин: Украина не выходит из СНГ из-за своих планов

Ura.Ruиещё 1

Украина не выходит из состава Содружества Независимых Государств (СНГ) из-за того, что планирует продолжать сотрудничество со странами содружества кроме России. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

Депутат ГД объяснил, почему Украина до сих пор не вышла из состава СНГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пребывание в содружестве вообще-то выгодно Украине: не с точки зрения сохранения каких-то связей с РФ, которые она усиленно обрубает. А для того, чтобы иметь лазейку для развития отношений с другими странами, входящими в СНГ», — цитируют Константина Затулина «Известия».

Украинские власти пытаются с выгодой использовать свое членство в составе СНГ, считает депутат Госдумы. При этом Киев категорически отрицает возможные отношения со странами, входящими в содружество.

Ранее URA.RU сообщало, что Украина, желая независимости, после выхода из состава СССР в итоге стала заложником стран Запада. По мнению члена комитета Госдумы по делам СНГ Артема Турова, Украина была процветающей только в союзе с Россией.

Политика,Артем Туров,Константин Затулин,Госдума,
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