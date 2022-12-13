Сальдо: замглавы ООН незаконно пересек госграницу РФ

«Мы-то с вами прекрасно понимаем, что на самом деле Гриффитс — гражданин Великобритании — и не собирается как-то задействовать потенциал ООН для помощи херсонцам, оставшимся в городе. Горожане как ничего не получали от международных организаций, так и не получат», — отметил Сальдо.