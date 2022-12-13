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47 минут назад

Замглавы ООН обвинили в незаконном пересечении границы РФ

Елена Прошина

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс, посетивший 13 декабря Херсон, нарушил порядок пересечения государственной границы России. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал врио губернатора региона РФ Владимир Сальдо.

Сальдо: замглавы ООН незаконно пересек госграницу РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вроде бы и представитель уважаемой организации, а нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации. Это бессовестно, стыдно и неприлично… Хотя о какой совести можно говорить в этом случае», — написал Сальдо.

Врио губернатора Херсонской области уверен, что то, что подается как «оценка эффективности гуманитарных операций ООН и изучение проблем, связанных с повреждением инфраструктуры города на фоне похолодания» на самом деле является лишь «демонстрацией», что Гриффитс действует от всего «мирового сообщества».

«Мы-то с вами прекрасно понимаем, что на самом деле Гриффитс — гражданин Великобритании — и не собирается как-то задействовать потенциал ООН для помощи херсонцам, оставшимся в городе. Горожане как ничего не получали от международных организаций, так и не получат», — отметил Сальдо.

В связи с этим он призвал Гриффитса вместо «шастанья по степям Херсона» встать на защиту «нагло аннексированной и оккупированной Англией северной части Ирландии, вернув ее в состав республики».

Политика,Мартин Гриффитс,ООН,
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