Замглавы ООН обвинили в незаконном пересечении границы РФ

"Вроде бы и представитель уважаемой организации, а нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации. Это бессовестно, стыдно и неприлично. <...> Хотя о какой совести можно говорить в этом случае", - написал он в своем Telegram-канале, комментируя посещение города Гриффитсом.