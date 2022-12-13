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23 минуты назад

Сальдо: замгенсека ООН Гриффитс нарушил порядок пересечения госграницы РФ, посетив Херсон

ТАСС

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс, который во вторник посетил Херсон, нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Замглавы ООН обвинили в незаконном пересечении границы РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Вроде бы и представитель уважаемой организации, а нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации. Это бессовестно, стыдно и неприлично. <...> Хотя о какой совести можно говорить в этом случае", - написал он в своем Telegram-канале, комментируя посещение города Гриффитсом.

Политика,Мартин Гриффитс,ООН,
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