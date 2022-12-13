Москва ответит США на вынужденный выезд российских дипломатов

Москва ответит на высылку российских дипломатов из США по принципу «око за око». Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова приводит «РИА Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил о высылке 1 января из Соединенных Штатов 30 российских дипломатов. Такое решение принял Вашингтон.

«Наши ответные меры им были объявлены когда только эти шаги по требованию об отъезде наших сотрудников к определенным срокам были введены. Мы следим внимательно за тем, чтобы американский персонал уезжал отсюда в соответствии с нашими требованиями», — прокомментировал это Рябков.

Называть количество дипломатов США, которые покинут РФ, он не стал, отметив, что это «неважно». По словам замглавы МИД, Россия постоянно держит на «тщательном и очень четком» контроле данный вопрос.