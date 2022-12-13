Москва ответит США на вынужденный выезд российских дипломатов

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что РФ ответит на вынужденный выезд ряда российских дипломатов из Соединенных Штатов в начале 2023 года из-за визовых ограничений, передает ТАСС.

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«Мы <...> всегда отвечаем по принципу «око за око», не обязательно симметрично», — сказал он.

Рябков отметил, что Россия выполняет требования администрации США, поэтому группа сотрудников посольства будет вынуждена покинуть Соединенные Штаты. При этом он подчеркнул, что данное решение американских властей «абсолютно немотивированно».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что еще 30 сотрудников российского дипведомства покинут США 1 января 2023 года из-за визовых ограничений.