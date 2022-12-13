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37 минут назад

В Италии назвали препятствия для переговоров о мире на Украине

News.ru

Последние решения руководства России не позволяют начать переговоры о достижении справедливого мира на Украине, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, передает информагентство Аskanews. По его мнению, целью Москвы является «продление конфликта».

В Италии назвали препятствия для переговоров о мире на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Последние решения российского руководства не оставляют возможности увидеть пространство для начала переговоров о справедливом мире, — заявил он.

По его словам, действий украинских войск недостаточно, чтобы «Москва отказалась от своих намерений контролировать Донбасс». Крозетто также сообщил, что данные относительно конкретной военной помощи Киеву со стороны Италии будут по-прежнему засекречены.

Ранее Крозетто заявил, что страна до конца года не будет отправлять оружие Украине. Глава ведомства добавил, что в будущем правительство Италии может принять решение о новых поставках вооружений, а также их количестве. Он отметил, что Киев запрашивал у Рима генераторы из-за нехватки электроэнергии.

В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о переговорах

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН ранее заявил, что Россия созывает заседание Совета Безопасности ООН 9 декабря на тему поставок западного оружия Украине из-за распространившейся контрабанды. Дипломат отметил, что предназначенное Украине западное оружие всё чаще оказывается в руках бандитов и террористов.

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