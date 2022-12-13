В Эстонии выступили за полную изоляцию России

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу выступил за полную изоляцию России и установление потолка цен на нефть. Об этом сообщает Bloomberg.

«Шаг за шагом мы продвигались к изоляции России. Хватило? Нет, этого недостаточно, потому что война продолжается», — сказал министр в телефонном интервью.

Рейнсалу заявил о недостаточности мер, предусмотренных девятым пакетом санкций в отношении России, который главы МИД стран Европейского союза (ЕС) не смогли согласовать.

Он также раскритиковал выделение Украине двух миллиардов евро на финансирование поставок оружия. По словам министра, Киев потратил на военные действия 50 миллиардов.

«Этого точно недостаточно — нам нужно говорить о более крупных суммах в будущем», — сказал Рейнсалу.