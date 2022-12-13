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32 минуты назад

В Эстонии выступили за полную изоляцию России

Lenta.ru

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу выступил за полную изоляцию России и установление потолка цен на нефть. Об этом сообщает Bloomberg.

В Эстонии выступили за полную изоляцию России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Шаг за шагом мы продвигались к изоляции России. Хватило? Нет, этого недостаточно, потому что война продолжается», — сказал министр в телефонном интервью.

Рейнсалу заявил о недостаточности мер, предусмотренных девятым пакетом санкций в отношении России, который главы МИД стран Европейского союза (ЕС) не смогли согласовать.

Он также раскритиковал выделение Украине двух миллиардов евро на финансирование поставок оружия. По словам министра, Киев потратил на военные действия 50 миллиардов.

«Этого точно недостаточно — нам нужно говорить о более крупных суммах в будущем», — сказал Рейнсалу.

Эстония запретила Operail перевозить грузы из России и Белоруссии

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что девятый пакет санкций против России не затронет ядерную энергетику. В ЕС планируют расширить список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В этот список может войти оборудование для авиации и космической отрасли.

Политика,Петер Сийярто,ЕС,
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