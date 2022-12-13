Захарова раскритиковала Запад за замалчивание экологической катастрофы в США

«Речь идёт о загрязнении десятками тысячей баррелей нефти территории. Но в медиапространстве как будто ничего не произошло. Где же "разоблачительные" статьи в CNN вроде тех, которые они печатают, когда рассказывают об инцидентах в других странах?», — заключила Захарова.