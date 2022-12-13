Виктора Бута могут госпитализировать

Предприниматель Виктор Бут в настоящее время проходит медицинское обследование в одной из клиник Москвы, рассказала его жена Алла. Она добавила, что его при необходимости могут госпитализировать, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в материальной поддержке терроризма. В рамках обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном его освободили 8 декабря после почти 15 лет нахождения в исправительных заведениях.

Алла рассказала, что ее муж начал прохождение всестороннего медицинского обследования. Оно продлится как минимум несколько дней, в случае необходимости возможна госпитализация.

По ее словам, Виктор очень устает, ему необходимо восстановиться после стольких лет в иностранных тюрьмах. Она уточнила, что Бут находился два года в тюрьме Таиланда, затем в одиночной камере в Нью-Йорке во время суда, затем 10 лет в федеральной тюрьме Мэрион.

Алла Бут подчеркнула, что главное для мужа - восстановить здоровье. Соответственно, выступления и интервью на некоторое время придется отложить.

Она предположила, что баскетболистка Бритни Грайнер, на которую обменяли Виктора, не общается с журналистами потому, что также проходит реабилитацию после перенесенного стресса.