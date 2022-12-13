В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
12 минут назад

Виктора Бута могут госпитализировать

Илья Родин

Предприниматель Виктор Бут в настоящее время проходит медицинское обследование в одной из клиник Москвы, рассказала его жена Алла. Она добавила, что его при необходимости могут госпитализировать, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в материальной поддержке терроризма. В рамках обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном его освободили 8 декабря после почти 15 лет нахождения в исправительных заведениях.

Алла рассказала, что ее муж начал прохождение всестороннего медицинского обследования. Оно продлится как минимум несколько дней, в случае необходимости возможна госпитализация.

По ее словам, Виктор очень устает, ему необходимо восстановиться после стольких лет в иностранных тюрьмах. Она уточнила, что Бут находился два года в тюрьме Таиланда, затем в одиночной камере в Нью-Йорке во время суда, затем 10 лет в федеральной тюрьме Мэрион.

Виктор Бут назвал самое тяжелое в американской тюрьме

Алла Бут подчеркнула, что главное для мужа - восстановить здоровье. Соответственно, выступления и интервью на некоторое время придется отложить.

Она предположила, что баскетболистка Бритни Грайнер, на которую обменяли Виктора, не общается с журналистами потому, что также проходит реабилитацию после перенесенного стресса.

Ранее Бут сообщил, что самым тяжелым во время заключения для него было отсутствие общения с близкими людьми. Он подчеркнул, что ему разрешали только один звонок в месяц.

Политика,Видео,Виктор Бут,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители