Мишустин предупредил об охоте на российских ученых за рубежом

В нынешних условиях зарубежные компании будут усиленно стараться переманить хороших специалистов из России. Об этом предупредил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на встрече с членами экспертного совета при правительстве РФ. Его слова передает ТАСС.

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«Понятно, что сейчас зарубежные организации будут пытаться активнее "охотиться" на подающих надежды молодых специалистов и опытных ученых. И особо такое желание они и не скрывают, публично об этом заявляют», — напомнил глава правительства.

В этой связи Мишустин призвал тщательно продумать меры, которые позволят уберечь Россию от потери культурного и интеллектуального капитала, а также оказать поддержку тем, кто хочет реализовывать свои идеи и развивать проекты в стране.