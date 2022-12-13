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17 минут назад

Мишустин предупредил об усилении охоты на российских ученых из-за рубежа

Lenta.ruиещё 2

В нынешних условиях зарубежные компании будут усиленно стараться переманить хороших специалистов из России. Об этом предупредил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на встрече с членами экспертного совета при правительстве РФ. Его слова передает ТАСС.

Мишустин предупредил об охоте на российских ученых за рубежом
Фото: ТАССТАСС

«Понятно, что сейчас зарубежные организации будут пытаться активнее "охотиться" на подающих надежды молодых специалистов и опытных ученых. И особо такое желание они и не скрывают, публично об этом заявляют», — напомнил глава правительства.

В этой связи Мишустин призвал тщательно продумать меры, которые позволят уберечь Россию от потери культурного и интеллектуального капитала, а также оказать поддержку тем, кто хочет реализовывать свои идеи и развивать проекты в стране.

Утечка мозгов из России увеличилась в 5 раз за 9 лет

Летом зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что страны Запада активно обрабатывают российских специалистов, чтобы переманить их за рубеж. Он также отмечал, что на критическую информационную инфраструктуру страны Запад оказывает сильнейшее давление.

Политика,Михаил Мишустин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,Правительство РФ,
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