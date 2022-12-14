У Калининграда возникли сложности в переговорах с Литвой по транзиту

Калининградские власти пытаются добиться отмены квот, введенных Евросоюзом на транзит через Литву по железной дороге попавших под санкции товаров, но переговоры идут очень сложно, заявил губернатор региона Антон Алиханов.
Алиханов рассказал в интервью РИА «Новости», что власти региона пытаются добиться отмены режима квотирования, но переговоры идут сложно очень. Он отметил, что со стороны Литвы идут постоянные манипуляции цифрами и фактами. По его словам, Вильнюс игнорирует, что регион давно выбрал установленные Евросоюзом квоты по некоторым товарам.
Напомним, в августе Калининградская область исчерпала установленные Евросоюзом лимиты на перевозку в регион ряда товаров по железной дороге через Литву. Тогда же Россия потребовала от Литвы полного снятия рестрикций по транзиту в Калининград.