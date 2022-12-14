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55 минут назад

Губернатор Калининградской области Алиханов заявил о сложностях в переговорах с Литвой по квотам на транзит товаров

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Калининградские власти пытаются добиться отмены квот, введенных Евросоюзом на транзит через Литву по железной дороге попавших под санкции товаров, но переговоры идут очень сложно, заявил губернатор региона Антон Алиханов.

У Калининграда возникли сложности в переговорах с Литвой по транзиту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Алиханов рассказал в интервью РИА «Новости», что власти региона пытаются добиться отмены режима квотирования, но переговоры идут сложно очень. Он отметил, что со стороны Литвы идут постоянные манипуляции цифрами и фактами. По его словам, Вильнюс игнорирует, что регион давно выбрал установленные Евросоюзом квоты по некоторым товарам.

Литва усилила блокаду Калининграда

Напомним, в августе Калининградская область исчерпала установленные Евросоюзом лимиты на перевозку в регион ряда товаров по железной дороге через Литву. Тогда же Россия потребовала от Литвы полного снятия рестрикций по транзиту в Калининград.

Политика,Антон Алиханов,ЕС,
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