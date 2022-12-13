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1 час назад

Россия исключила переговоры о мирном договоре с Японией

Lenta.ruиещё 1

Россия исключает возобновление переговоров о заключении мирного договора с Японией из-за действий текущего руководства азиатской страны. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

Россия исключила переговоры о мирном договоре с Японией
Фото: ТАССТАСС

«Та политика, которую проводит нынешнее руководство Японии, делает невозможным возобновление не только переговоров о мирном договоре, но и многих других проектов и соглашений, которые у нас имелись в уме», — отметил дипломат.

По его словам, Москва, возможно, пересмотрит свое решение, если заметит какие-то изменения в позиции Токио.

В сентябре Россия расторгла соглашение с Японией об упрощенном посещении Курильских островов японскими гражданами, заключенное в 1990-х годах. Договоренности касались, в первую очередь, организации поездок для бывших жителей этих территорий и членов их семьи.

Из-за спора о принадлежности южной части Курил Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора.

Политика,В мире,Андрей Руденко,МИД России,
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