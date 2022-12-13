Россия исключила переговоры о мирном договоре с Японией

Россия исключает возобновление переговоров о заключении мирного договора с Японией из-за действий текущего руководства азиатской страны. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

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«Та политика, которую проводит нынешнее руководство Японии, делает невозможным возобновление не только переговоров о мирном договоре, но и многих других проектов и соглашений, которые у нас имелись в уме», — отметил дипломат.

По его словам, Москва, возможно, пересмотрит свое решение, если заметит какие-то изменения в позиции Токио.

В сентябре Россия расторгла соглашение с Японией об упрощенном посещении Курильских островов японскими гражданами, заключенное в 1990-х годах. Договоренности касались, в первую очередь, организации поездок для бывших жителей этих территорий и членов их семьи.