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1 час назад

Карпов появился в Госдуме после госпитализации

Елена Прошина

Многократный чемпион мира по шахматам, депутат Анатолий Карпов вернулся на работу после госпитализации. Первые кадры шахматиста в Госдуме опубликовали «Известия».

Карпов появился в Госдуме после госпитализации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Впервые после болезни Карпов появился в Госдуме еще 12 декабря. Сегодня же он посетил первое для себя пленарное заседание. По словам гроссмейстера, на день раньше намеченного он вышел т.к. хотел подготовиться к пленарному заседанию.

Напомним, в конце октября 71-летнего Карпова госпитализировали в НИИ Склифосовского с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. При этом, по информации источника, во время госпитализации Карпов находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам супруги гроссмейстера Натальи Карповой, он получил бытовую травму, но находился «в удовлетворительном состоянии». После этого неоднократно сообщалось, что депутат Госдумы идет на поправку. В середине ноября его выписали.

Политика,Наталья Карпова,Анатолий Карпов,Госдума,
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