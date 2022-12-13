Карпов появился в Госдуме после госпитализации

Многократный чемпион мира по шахматам, депутат Анатолий Карпов вернулся на работу после госпитализации. Первые кадры шахматиста в Госдуме опубликовали «Известия».
Впервые после болезни Карпов появился в Госдуме еще 12 декабря. Сегодня же он посетил первое для себя пленарное заседание. По словам гроссмейстера, на день раньше намеченного он вышел т.к. хотел подготовиться к пленарному заседанию.
Напомним, в конце октября 71-летнего Карпова госпитализировали в НИИ Склифосовского с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. При этом, по информации источника, во время госпитализации Карпов находился в состоянии алкогольного опьянения.
По словам супруги гроссмейстера Натальи Карповой, он получил бытовую травму, но находился «в удовлетворительном состоянии». После этого неоднократно сообщалось, что депутат Госдумы идет на поправку. В середине ноября его выписали.