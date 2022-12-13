В Кремле ответили на предложение Украины отвести войска РФ из зоны СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил вывод войск с украинской территории до конца года, передает РИА Новости.
«Об этом не может быть и речи», - подчеркнул представитель Кремля.
9 декабря президент России Владимир Путин высказался о процессе спецоперации. Так, по словам главы государства, она идет своим чередом. Лидер страны указал на отсутствие проблем в данном вопросе.
8 декабря Песков заявил, что военный конфликт между Россией и Украиной может подойти к концу в любой момент. По его словам, в данном случае требуется лишь воля Киева.
До этого президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, как он видит шаги для урегулирования конфликта в его стране. В плане президента Украины насчитывается 10 пунктов. В частности, он заявил, что сейчас важно добиться восстановления территориальной целостности страны, вывода войск РФ на Рождество и прекращения боевых действий. Украинский президент заявил, что предлагает российской стороне осуществить «конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию» в связи с приближающимися праздниками — Новым годом и Рождеством по григорианскому и юлианскому календарям.