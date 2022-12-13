В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
1 час назад

Песков ответил на вопрос о возможности вывода войск с Украины до конца года

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил вывод войск с украинской территории до конца года, передает РИА Новости.

В Кремле ответили на предложение Украины отвести войска РФ из зоны СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Об этом не может быть и речи», - подчеркнул представитель Кремля.

9 декабря президент России Владимир Путин высказался о процессе спецоперации. Так, по словам главы государства, она идет своим чередом. Лидер страны указал на отсутствие проблем в данном вопросе.

8 декабря Песков заявил, что военный конфликт между Россией и Украиной может подойти к концу в любой момент. По его словам, в данном случае требуется лишь воля Киева.

До этого президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, как он видит шаги для урегулирования конфликта в его стране. В плане президента Украины насчитывается 10 пунктов. В частности, он заявил, что сейчас важно добиться восстановления территориальной целостности страны, вывода войск РФ на Рождество и прекращения боевых действий. Украинский президент заявил, что предлагает российской стороне осуществить «конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию» в связи с приближающимися праздниками — Новым годом и Рождеством по григорианскому и юлианскому календарям.

Политика,СВО,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители