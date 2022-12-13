В Кремле ответили на предложение Украины отвести войска РФ из зоны СВО

8 декабря Песков заявил, что военный конфликт между Россией и Украиной может подойти к концу в любой момент. По его словам, в данном случае требуется лишь воля Киева.

До этого президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, как он видит шаги для урегулирования конфликта в его стране. В плане президента Украины насчитывается 10 пунктов. В частности, он заявил, что сейчас важно добиться восстановления территориальной целостности страны, вывода войск РФ на Рождество и прекращения боевых действий. Украинский президент заявил, что предлагает российской стороне осуществить «конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию» в связи с приближающимися праздниками — Новым годом и Рождеством по григорианскому и юлианскому календарям.