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1 час назад

В Кремле опровергли информацию о дате послания Путина Федеральному собранию

Елена Прошина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг появившуюся ранее информацию о том, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию намечено на 27 декабря. Об этом пишет РИА Новости.

В Кремле опровергли информацию о дате послания Путина Федеральному собранию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет, это неправильное сообщение», - ответил Песков на вопрос, действительно ли президент обратится к Федеральному собранию 27 декабря.

Ранее источник агентства РИА Новости в Госдуме сообщил, что Путин должен обратиться с посланием через две недели – во вторник, 27 декабря. При этом уточнялось, что это «не совсем однозначно».

СМИ назвали возможную дату послания Путина Федеральному собранию

До этого Дмитрий Песков сообщал, что президент может обратиться с посланием до конца года. Позднее представитель Кремля говорил, что дата послания пока не определена, однако Кремль будет ориентировать по этому вопросу.

Напомним, последний раз Владимир Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Тогда глава государства придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Госдума,
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