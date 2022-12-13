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12 минут назад

Песков заявил о невозможности отвода российских войск из зоны спецоперации до конца года

Газета.Ruиещё 1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами отреагировал на предложение главы Украины Владимира Зеленского вывести российские войска из зоны специальной военной операции.

В Кремле ответили на предложение Украины отвести войска РФ из зоны СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам представителя Кремля, вывести войска РФ из зоны спецоперации до конца 2022 года не представляется возможным.

«Об этом не может идти и речи», — сказал он.

Ранее Владимир Зеленский в ходе обращения к лидерам стран G7 («Большая семерка») призвал к выводу российских войск с украинской территории на Рождество. Украинский президент заявил, что предлагает российской стороне осуществить «конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию» в связи с приближающимися праздниками — Новым годом и Рождеством по григорианскому и юлианскому календарям.

Зеленский подчеркнул, что вывод войск может обеспечить «надежное прекращение боевых действий».

В настоящее время на Украине продолжается спецоперация РФ, о начале которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин в ответ на просьбу о помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Политика,Армия,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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