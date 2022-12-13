В Кремле ответили на предложение Украины отвести войска РФ из зоны СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами отреагировал на предложение главы Украины Владимира Зеленского вывести российские войска из зоны специальной военной операции.
По словам представителя Кремля, вывести войска РФ из зоны спецоперации до конца 2022 года не представляется возможным.
«Об этом не может идти и речи», — сказал он.
Ранее Владимир Зеленский в ходе обращения к лидерам стран G7 («Большая семерка») призвал к выводу российских войск с украинской территории на Рождество. Украинский президент заявил, что предлагает российской стороне осуществить «конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию» в связи с приближающимися праздниками — Новым годом и Рождеством по григорианскому и юлианскому календарям.
Зеленский подчеркнул, что вывод войск может обеспечить «надежное прекращение боевых действий».
В настоящее время на Украине продолжается спецоперация РФ, о начале которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин в ответ на просьбу о помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.