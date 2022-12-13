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45 минут назад

Медведев прокомментировал призыв Зеленского направить миссии ЕС на Украину

RT на русскомиещё 8

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского направить миссии Европейского союза на объекты критической инфраструктуры Украины.

Медведев ответил на призыв Зеленского направить миссии ЕС на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Видимо, (Зеленский. — RT) хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита», — написал он в своём Telegram-канале.

Медведев рекомендовал европейцам не соглашаться на «отведённую им роль».

Зеленский призвал ЕС отправить миссии на украинские энергообъекты

Ранее президент Украины призвал ЕС направить миссии на объекты критической инфраструктуры страны для стабилизации ситуации.

1 декабря постпред председательствующей в текущем месяце в Совбезе Индии Ручира Камбодж сообщила, что Совет Безопасности ООН проведёт в декабре заседание по ситуации вокруг Украины.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Медведев,Совбез ООН,Совет безопасности РФ,ЕС,
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