В МИД России назвали Евросоюз филиалом НАТО

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Дипломат подчеркнул, что выдвинутая США идея рамочного экономического взаимодействия направлена на «разбалансировку сохраняющейся в Юго-Восточной Азии многосторонности».

По словам Руденко, Соединенные Штаты осуществляют такую политику через «интенсивное наращивание активности внерегиональных игроков, таких, как Великобритания, Франция, Германия, Канада, а также Евросоюз, который де-факто превратился в филиал НАТО».

Ранее Руденко говорил, что США решили импортировать в Азию натоцентричную парадигму безопасности, нацеленную на сдерживание Китая и России.