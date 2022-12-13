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43 минуты назад

В МИД России назвали Евросоюз филиалом НАТО

Lenta.ru

Евросоюз превратился в филиал НАТО. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко на полях Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

В МИД России назвали Евросоюз филиалом НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат подчеркнул, что выдвинутая США идея рамочного экономического взаимодействия направлена на «разбалансировку сохраняющейся в Юго-Восточной Азии многосторонности».

По словам Руденко, Соединенные Штаты осуществляют такую политику через «интенсивное наращивание активности внерегиональных игроков, таких, как Великобритания, Франция, Германия, Канада, а также Евросоюз, который де-факто превратился в филиал НАТО».

Ранее Руденко говорил, что США решили импортировать в Азию натоцентричную парадигму безопасности, нацеленную на сдерживание Китая и России.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО претендует на доминирование в общепланетарном масштабе. Дипломат отметил, что претензии альянса выходят далеко за рамки европейского континента. «НАТО заявила о претензии на Индо-Тихоокеанский регион, теперь еще на Центральную Азию», — указывал он.

Политика,Андрей Руденко,Сергей Лавров,МИД России,Валдайский клуб,НАТО,ЕС,
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