В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
29 минут назад

СМИ назвали возможную дату послания Путина Федеральному собранию

Елена Прошина

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщил агентству источник в Госдуме, Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 27 декабря.

В Кремле исключили проведение большой пресс-конференции Путина до Нового года

«Прошла информация про 27 число (декабря — прим.), не совсем однозначно, но такая информация прошла», — сказал источник.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что дата послания пока не определена, однако Кремль будет ориентировать по этому вопросу. До этого Песков говорил, что Путин может обратиться с посланием до конца года.

По словам представителя Кремля, подготовка послания президента Федеральному собранию ведется уже давно. Он подчеркнул, что эта работа «очень растянута во времени». В октябре Песков сообщал, что Кремль не будет анонсировать содержание послания, как это обычно бывает.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Госдума,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители