СМИ назвали возможную дату послания Путина Федеральному собранию

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщил агентству источник в Госдуме, Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 27 декабря.

«Прошла информация про 27 число (декабря — прим.), не совсем однозначно, но такая информация прошла», — сказал источник.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что дата послания пока не определена, однако Кремль будет ориентировать по этому вопросу. До этого Песков говорил, что Путин может обратиться с посланием до конца года.