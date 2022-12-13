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23 минуты назад

В Совфеде предрекли Западу экзистенциальный выбор

Lenta.ru

Странам Запада предстоит определиться со своей позицией по вопросам гарантии безопасности для России, этот выбор станет для них экзистенциальным. Такую ситуацию предрек член Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

В Совфеде предрекли Западу экзистенциальный выбор
Фото: ТАССТАСС

По словам сенатора, часть стран — как обладающие чувством самосохранения — уже готовы обсуждать этот вопрос. К таким странам Косачев отнес Францию и Германию. При этом в качестве примера обратного поведения член Совфеда привел Польшу и страны Балтии.

«"Новобранцы" (НАТОНАТО) продолжают вести себя абсолютно безответственно. Заместитель министра иностранных дел Польши Яблоньский назвал обсуждения гарантий безопасности для России среди стран — участниц ЕвроЕвропейского союза "стратегической ошибкой". Страны Балтии, предприняли дипломатический демарш», — написал Косачев.

Он отметил, что для обеспечения стабильности в мире, Западу следует преодолеть позицию несогласных стран, «справиться с перебежчиками».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал разработать гарантии безопасности для России после восстановления мира на Украине. По его словам, Европе следует обратить внимание на слова президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к российским границам.

Политика,Эммануэль Макрон,Константин Косачев,Владимир Путин,НАТО,Совет Федерации,ЕС,
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