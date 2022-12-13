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25 минут назад

Володин анонсировал изменения в законе об образовании

Вечерняя Москваиещё 1

На следующей неделе в Государственной думе планируют принять изменения в Закон об образовании. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин анонсировал изменения в законе об образовании
Фото: ТАССТАСС

— На следующей неделе планируем принять изменения в закон об образовании. Решение предоставит право региональным органам власти переводить школы на областной бюджет. Это значит, будет не только больше возможностей и средств для финансирования, но и другая ответственность: за нерешенные вопросы можно спрашивать с тех, у кого есть полномочия и финансы, — отметил он.

Парламентарий в своем Telegram-канале добавил, что в стране важно поднять качество образования на более высокий уровень.

В четверг, 8 декабря, Володин заявил, что в России приняли закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Он также поблагодарил россиян за поддержку и обратную связь по данному вопросу.

Накануне Партия ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возможности голосования с 16 лет. Согласно замыслу авторов, уменьшение возраста голосующих даст возможность вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборы.

Политика,Общество,Вячеслав Володин,ЛДПР,Госдума,
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