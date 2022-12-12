МИД Венгрии раскрыл подробности девятого пакета санкций против РФ

"В пакет будут включены 141 человек и 47 организаций", - сказал Сийярто в беседе с венгерскими журналистами, которая транслировалась венгерским телеканалом М1. Он отметил, что Венгрия возражала против введения ограничений на контакты с некоторыми из этих людей. "Мы считаем, что включение некоторых российских представителей [в санкционные списки] создает серьезные риски блокирования все еще открытых каналов связи" с Москвой, подчеркнул венгерский министр.