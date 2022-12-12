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10 минут назад

МИД Венгрии: в девятый пакет санкций против России включили 141 человека и 47 организаций

ТАСС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в понедельник, что в девятый пакет санкций Евросоюза против России, обсуждавшийся на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе, включены 141 человек и 47 организаций.

МИД Венгрии раскрыл подробности девятого пакета санкций против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В пакет будут включены 141 человек и 47 организаций", - сказал Сийярто в беседе с венгерскими журналистами, которая транслировалась венгерским телеканалом М1. Он отметил, что Венгрия возражала против введения ограничений на контакты с некоторыми из этих людей. "Мы считаем, что включение некоторых российских представителей [в санкционные списки] создает серьезные риски блокирования все еще открытых каналов связи" с Москвой, подчеркнул венгерский министр.

Девятый пакет санкций против России не будет затрагивать сферу ядерной энергетики.

Политика,Петер Сийярто,ЕС,
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