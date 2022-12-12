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19 минут назад

Захарова заявила, что РФ продолжит защищать интересы Сербии по Косово

Елена Прошина

Россия продолжит помогать Сербии отстаивать ее законные национальные интересы в отношении Косово с опорой на резолюцию Совета Безопасности ООН. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говорится на сайте ведомства.

Россия защитит интересы Сербии по Косово
Фото: Пресс-служба Минобороны РоссииПресс-служба Минобороны России

Она отметила, что «Москва будет и впредь помогать в отстаивании Белградом законных национальных интересов применительно к Косово с опорой на резолюцию СБ ООН 1244». По словам Захаровой, данный документ продолжает действовать «без каких-либо изъятий и предоставляет реальный шанс выработать сбалансированное, справедливое решение косовской проблемы, соответствующее международному праву».

Также она назвала попытки по примеру заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о неприемлемости исполнения резолюции «откровенно вредительскими и провоцирующими хаос в косовских делах». Захарова уверена, что данный документ позволяет Белграду ввести в регион до 1000 полицейских и военных с целью обеспечения порядка и защиты соплеменников и «никто, даже апологеты порядка, основанного на правилах, не может этого отрицать».

Политика,Мария Захарова,МИД России,Совбез ООН,
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