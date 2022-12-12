Российский посол раскрыл цели Приштины в Косово

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что соглашения о урегулировании ситуации в Косово понадобились Приштине для того, чтобы «прикрыть ими» подготовку к освоению сербских регионов Косова. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Все говорит о том и прямо показывает, что эти соглашения достигались, подписывались, им аплодировали лишь для того, чтобы ими прикрыть подготовку и усилия Приштины по освоению сербских районов Косово», – сказал посол в эфире телеканала «Россия 24».
Он также добавил, что Приштина делает ставку на грубую силу и направляет на территорию сербских районов всё больше силовиков.
11 декабря бойцы спецназа самопровозглашенной республики Косово вторглись на плотину Газиводе, после чего сняли там сербские флаги и выставили охранника-серба. Отметим, что Газиводе является главным источником воды и аккумуляции для местной ГЭС.