Российский посол раскрыл цели Приштины в Косово

«Все говорит о том и прямо показывает, что эти соглашения достигались, подписывались, им аплодировали лишь для того, чтобы ими прикрыть подготовку и усилия Приштины по освоению сербских районов Косово», – сказал посол в эфире телеканала «Россия 24».