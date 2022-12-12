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1 час назад

«Дальше будет хуже»: Захарова отреагировала на оговорку Борреля

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова у себя в Telegram-канале прокомментировала слова главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, перепутавшего РФ и Украину.

«Дальше будет хуже»: Захарова отреагировала на оговорку Борреля
Фото: ТАССТАСС

По ее мнению, с такими руководителями ЕС ждет печальное будущее.

«Такие люди руководят Европейским союзом. Результат очевиден. Дальше будет хуже», — написала Захарова.

Ранее Боррель перед началом заседания глав МИД стран ЕС перепутал Россию и Украину. Глава европейской дипломатии заявил, что Евросоюз введет «санкции против Ирана за поддержку Украины».

Политика,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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