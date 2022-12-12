«Дальше будет хуже»: Захарова отреагировала на оговорку Борреля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова у себя в Telegram-канале прокомментировала слова главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, перепутавшего РФ и Украину.
По ее мнению, с такими руководителями ЕС ждет печальное будущее.
«Такие люди руководят Европейским союзом. Результат очевиден. Дальше будет хуже», — написала Захарова.
Ранее Боррель перед началом заседания глав МИД стран ЕС перепутал Россию и Украину. Глава европейской дипломатии заявил, что Евросоюз введет «санкции против Ирана за поддержку Украины».