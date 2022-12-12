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34 минуты назад

Депутат Чепа назвал условия вхождения Сербии в состав России

Говорит Москва

Страны могли бы воссоединиться по итогам референдума.

В Госдуме назвали условия вхождения Сербии в состав России
Фото: ТАССТАСС

Плебисцит необходим, «чтобы потом никто не говорил, что это оккупация, захват и свержение».

Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я не знаю, насколько это [вхождение Сербии в состав России — прим. ГМ] реально, потому что здесь решение не Вучича, а народа. Это должны определять люди, это референдум. Это волеизлияние народа должно быть, чтобы потом никто не говорил, что это оккупация, захват и свержение. Потому что будет большое число противников этой идеи. Поэтому здесь нужно всё чётко делать.

Поддержку будем в любом случае оказывать. Сербия — глубоко дружественная для нас страна. Мы очень рассчитываем, что они сумеют справиться с провокациями, которые там поднимают. Будем ждать, какие могут быть обращения со стороны Вучича».

Ранее Александр Вучич предрёк себе «самую тяжёлую ночь» за всё время президентства. «Сегодня для меня самый трудный день с тех пор, как я был президентом, впереди, наверное, самая трудная ночь, нас прижали к стенке, наш долг призвать к миру», — передаёт его слова сербская компания RTS.

Кремль отреагировал на конфликт между Сербией и Косово

Беспорядки в Косово начались после задержания полицейского-серба Деяна Пантича, который покинул свой пост в косовской полиции. Кабмин Сербии назвал это «попыткой мести и запугивания сербского населения» в Косово.

Политика,Александр Вучич,Алексей Чепа,Комитет госдумы по международным делам,
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