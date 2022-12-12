В Госдуме назвали условия вхождения Сербии в состав России

«Я не знаю, насколько это [вхождение Сербии в состав России — прим. ГМ] реально, потому что здесь решение не Вучича, а народа. Это должны определять люди, это референдум. Это волеизлияние народа должно быть, чтобы потом никто не говорил, что это оккупация, захват и свержение. Потому что будет большое число противников этой идеи. Поэтому здесь нужно всё чётко делать.