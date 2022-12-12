Посол РФ в Сербии сравнил ситуацию вокруг Косово с Украиной

«На данном этапе главный его посыл – стремиться решить данное обострение, выйти из этого витка мирным путем, избежать перехода в горячую фазу, но это крайне трудно, потому что Приштина совершенно откровенно, нагло делает ставку на жесткую грубую силу, ведет освоение Косова, направляет туда все больше силовиков… Главное – я даже не хочу говорить при попустительстве, а при поддержке Запада – США и Евросоюза», – сказал он.