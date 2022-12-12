Посол РФ в Сербии сравнил ситуацию вокруг Косово с Украиной

Ситуация вокруг Косова находится «на последней черте», за которой возможна горячая стадия противостояния, сообщил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация полностью напоминает все, что происходит на Украине.
По его словам, президент Сербии Александр Вучич провел срочное заседание совета национальной безопасности. Он подчеркнул, что сербские власти стараются избежать военного сценария.
«На данном этапе главный его посыл – стремиться решить данное обострение, выйти из этого витка мирным путем, избежать перехода в горячую фазу, но это крайне трудно, потому что Приштина совершенно откровенно, нагло делает ставку на жесткую грубую силу, ведет освоение Косова, направляет туда все больше силовиков… Главное – я даже не хочу говорить при попустительстве, а при поддержке Запада – США и Евросоюза», – сказал он.
Он также добавил, что ситуация вокруг Косова напоминает то, что происходит на Украине, но в меньшем масштабе.
«Те же самые схемы, то же самое поведение Запада», - подчеркнул Боцан-Харченко.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в нынешнем конфликте между Сербией и Косово главное для России — чтобы были обеспечены интересы косовских сербов. Он подчеркнул, что Москва выступает за то, чтобы сторонами предпринимались усилия мирного характера.