В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
9 минут назад

Посол РФ в Сербии сравнил ситуацию вокруг Косово с Украиной

Елена Прошина

Ситуация вокруг Косова находится «на последней черте», за которой возможна горячая стадия противостояния, сообщил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация полностью напоминает все, что происходит на Украине.

Посол РФ в Сербии сравнил ситуацию вокруг Косово с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, президент Сербии Александр Вучич провел срочное заседание совета национальной безопасности. Он подчеркнул, что сербские власти стараются избежать военного сценария.

«На данном этапе главный его посыл – стремиться решить данное обострение, выйти из этого витка мирным путем, избежать перехода в горячую фазу, но это крайне трудно, потому что Приштина совершенно откровенно, нагло делает ставку на жесткую грубую силу, ведет освоение Косова, направляет туда все больше силовиков… Главное – я даже не хочу говорить при попустительстве, а при поддержке Запада – США и Евросоюза», – сказал он.

Он также добавил, что ситуация вокруг Косова напоминает то, что происходит на Украине, но в меньшем масштабе.

«Те же самые схемы, то же самое поведение Запада», - подчеркнул Боцан-Харченко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в нынешнем конфликте между Сербией и Косово главное для России — чтобы были обеспечены интересы косовских сербов. Он подчеркнул, что Москва выступает за то, чтобы сторонами предпринимались усилия мирного характера.

Политика,Александр Вучич,Дмитрий Песков,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители