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44 минуты назад

Песков рассказал о дате послания президента Федеральному собранию

Елена Прошина

Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока неизвестна, однако Кремль будет еще ориентировать по этому вопросу. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков рассказал о дате послания президента Федеральному собранию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы еще будем ориентировать вас по посланию», - сказал Песков.

Ранее представитель Кремля сообщал, что Путин обратится с посланием до конца года. Он также добавил, что о точной дате будет сообщено дополнительно.

В Кремле исключили проведение большой пресс-конференции Путина до Нового года

Ранее Песков сообщил, что подготовка послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию ведется уже давно. По его словам, эта работа «очень растянута во времени». В октябре Песков сообщал, что Кремль не будет анонсировать содержание послания, как это обычно бывает.

Напомним, последний раз Владимир Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Тогда глава государства придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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