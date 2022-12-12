Песков рассказал о дате послания президента Федеральному собранию

Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока неизвестна, однако Кремль будет еще ориентировать по этому вопросу. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мы еще будем ориентировать вас по посланию», - сказал Песков.

Ранее представитель Кремля сообщал, что Путин обратится с посланием до конца года. Он также добавил, что о точной дате будет сообщено дополнительно.

Ранее Песков сообщил, что подготовка послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию ведется уже давно. По его словам, эта работа «очень растянута во времени». В октябре Песков сообщал, что Кремль не будет анонсировать содержание послания, как это обычно бывает.