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1 час назад

Вучич не обращался за помощью к Путину из-за Косова

Газета.Ruиещё 3

Президент Сербии Александр Вучич не обращался за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину в связи с обострением косовского кризиса, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вучич не обращался за помощью к Путину из-за Косова
Фото: ТАССТАСС

"Нет, таких обращений не было", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как напоминает Life.ru, ситуация с кризисом в Косове обострилась накануне после того, как на местном КПП был задержан бывший полицейский-серб. Сербское население отреагировало на это созданием баррикад на трассах, вышло на акции протеста. Туда были стянуты патрули миссии Евросоюза в Косове (EULEX) и сотрудники Международных сил НАТО в Косове (KFOR)

Политика,Александр Вучич,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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