В Кремле ответили на вопрос об обращении Грайнер к Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, писала американка Бриттни Грайнер прошение о помиловании на имя Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Бут был задержан в Таиланде в 2008 году по запросу США. Его обвинили в сговоре с целью продажи оружия колумбийским повстанцам, которых власти США считают террористами. В 2010 году Бута экстрадировали в США, суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. Сам Бут категорически отрицал свою вину, а власти России назвали дело политическим. Россиянин вернулся на родину спецбортом, приземлившись в московском аэропорту Внуково-2.