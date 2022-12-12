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1 час назад

В Кремле ответили на вопрос об обращении Грайнер к Путину

Алиса Селезнёва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, писала американка Бриттни Грайнер прошение о помиловании на имя Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

В Кремле ответили на вопрос об обращении Грайнер к Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все необходимые процедуры были выполнены в соответствии с законом», - заявил Песков.

Гражданка США баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная в России за контрабанду наркотиков была обменяна 8 декабря на российского бизнесмена Виктора Бута.

Бут был задержан в Таиланде в 2008 году по запросу США. Его обвинили в сговоре с целью продажи оружия колумбийским повстанцам, которых власти США считают террористами. В 2010 году Бута экстрадировали в США, суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. Сам Бут категорически отрицал свою вину, а власти России назвали дело политическим. Россиянин вернулся на родину спецбортом, приземлившись в московском аэропорту Внуково-2.

Политика,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Международный аэропорт Внуково,
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