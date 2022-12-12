Кремль отреагировал на конфликт между Сербией и Косово

Россия выступает за обеспечение и сохранение прав сербов в Косово. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы безусловно выступаем за то, чтобы все права косовских сербов были абсолютно обеспечены и чтобы выполнялись все обязательства, которые сторонами были на себя взяты. Для нас самое главное обеспечить интересы сербов. И, конечно, мы за то, чтобы сторонами предпринимались усилия мирного характера и чтобы эта ситуация урегулировалась дипломатическими путями», — пояснил Песков в ходе конференц-колла.
Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее сообщалось, что обострение конфликта в Косове станет поражением для дипломатии Евросоюза. По словам гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, Брюссель не заинтересован в бесконтрольной эскалации конфликта.