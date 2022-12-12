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8 минут назад

Песков: для России главное обеспечить права сербов в конфликте Сербии и Косово

Ura.Ru

Россия выступает за обеспечение и сохранение прав сербов в Косово. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль отреагировал на конфликт между Сербией и Косово
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы безусловно выступаем за то, чтобы все права косовских сербов были абсолютно обеспечены и чтобы выполнялись все обязательства, которые сторонами были на себя взяты. Для нас самое главное обеспечить интересы сербов. И, конечно, мы за то, чтобы сторонами предпринимались усилия мирного характера и чтобы эта ситуация урегулировалась дипломатическими путями», — пояснил Песков в ходе конференц-колла.

Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее сообщалось, что обострение конфликта в Косове станет поражением для дипломатии Евросоюза. По словам гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, Брюссель не заинтересован в бесконтрольной эскалации конфликта.

Политика,Андрей Кортунов,Дмитрий Песков,ЕС,
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