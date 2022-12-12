Кремль отреагировал на конфликт между Сербией и Косово

«Мы безусловно выступаем за то, чтобы все права косовских сербов были абсолютно обеспечены и чтобы выполнялись все обязательства, которые сторонами были на себя взяты. Для нас самое главное обеспечить интересы сербов. И, конечно, мы за то, чтобы сторонами предпринимались усилия мирного характера и чтобы эта ситуация урегулировалась дипломатическими путями», — пояснил Песков в ходе конференц-колла.