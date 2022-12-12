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1 час назад

Песков: в Кремле многие болеют гриппом

Елена Прошина

В настоящее время в Кремле много сотрудников болеют гриппом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Песков: в Кремле многие болеют гриппом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Грипп у нас приходит не первый раз. Грипп - это то, с чем мы живем много-много лет. Естественно, все принимают необходимые меры предосторожности. Это обычный процесс. Но болеет много людей, действительно. И у нас на работе много болеет», - сказал Песков.

Кроме того, он отметил, что в администрации президента продолжает действовать масочный режим, а многие сотрудники уже привились от заболевания.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в этом году в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью. Речь идет о вирусе гриппа А (H1N1) – так называемом «свином гриппе». По ее словам, он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения. Именно этот вид вызвал пандемию в 2009-2010 годах.

Попова подчеркнула, что этот вид гриппа вызывает большое количество осложнений, нередки летальные исходы среди людей с ослабленным здоровьем.

Политика,Общество,Анна Попова,Дмитрий Песков,Роспотребнадзор,
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