Песков: в Кремле многие болеют гриппом

В настоящее время в Кремле много сотрудников болеют гриппом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.
«Грипп у нас приходит не первый раз. Грипп - это то, с чем мы живем много-много лет. Естественно, все принимают необходимые меры предосторожности. Это обычный процесс. Но болеет много людей, действительно. И у нас на работе много болеет», - сказал Песков.
Кроме того, он отметил, что в администрации президента продолжает действовать масочный режим, а многие сотрудники уже привились от заболевания.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в этом году в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью. Речь идет о вирусе гриппа А (H1N1) – так называемом «свином гриппе». По ее словам, он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения. Именно этот вид вызвал пандемию в 2009-2010 годах.
Попова подчеркнула, что этот вид гриппа вызывает большое количество осложнений, нередки летальные исходы среди людей с ослабленным здоровьем.