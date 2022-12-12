Песков: в Кремле многие болеют гриппом

«Грипп у нас приходит не первый раз. Грипп - это то, с чем мы живем много-много лет. Естественно, все принимают необходимые меры предосторожности. Это обычный процесс. Но болеет много людей, действительно. И у нас на работе много болеет», - сказал Песков.