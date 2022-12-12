Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до Нового года большой пресс-конференции Владимира Путина не будет, передает ТАСС.
Однако беседа с журналистами, возможно, состоится, уточнил представитель Кремля.
«Вместе с тем мы рассчитываем, что президент все-таки найдет возможность пообщаться с журналистами. Он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных поездок», - подчеркнул Песков.
В прошлом году большая ежегодная пресс-конференция президента России состоялась 23 декабря. Участниками конференции стали 507 журналистов. За 3 часа 56 минут президенту удалось ответить на 55 вопросов. В частности, глава государства говорил о проблемах экономики, пандемии коронавируса, иноагентах, отношениях с НАТО и Западом.
Сегодня состоялась встреча Владимира Путина с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Она приурочена ко Дню Конституции РФ. Глава государства попросил передать слова благодарности всем судьям.