В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

В Кремле исключили проведение большой пресс-конференции Путина до Нового года

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до Нового года большой пресс-конференции Владимира Путина не будет, передает ТАСС.

Однако беседа с журналистами, возможно, состоится, уточнил представитель Кремля.

«Вместе с тем мы рассчитываем, что президент все-таки найдет возможность пообщаться с журналистами. Он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных поездок», - подчеркнул Песков.

В прошлом году большая ежегодная пресс-конференция президента России состоялась 23 декабря. Участниками конференции стали 507 журналистов. За 3 часа 56 минут президенту удалось ответить на 55 вопросов. В частности, глава государства говорил о проблемах экономики, пандемии коронавируса, иноагентах, отношениях с НАТО и Западом.

Сегодня состоялась встреча Владимира Путина с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Она приурочена ко Дню Конституции РФ. Глава государства попросил передать слова благодарности всем судьям.

Политика,Видео,Валерий Зорькин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
84
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители