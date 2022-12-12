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10 минут назад

В Кремле заявили об отказе от большой пресс-конференции Путина в 2022 году

Lenta.ruиещё 13

Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в 2022 году не будет. Об отказе от проведения мероприятия сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

В Кремле заявили об отказе от большой пресс-конференции Путина в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

При этом в Кремле отметили, что президент найдет возможность ответить на вопросы журналистов.

«Что касается большой пресс-конференции, да, до Нового года не будет, вместе с тем мы рассчитываем, что президент все-таки найдет возможность пообщаться, как он делает это регулярно», — приводит агентство слова Пескова.

Последний раз президент долго общался с прессой 9 декабря — Путин дал пресс-конференцию по итогам Высшего Евразийского экономического совета, в ходе которой ответил на вопросы о внутренней и внешней политике России.

Ранее Песков отмечал, что дата и формат большой пресс-конференции президента России Владимира Путина зависят от даты послания Федеральному Собранию — проводить эти мероприятия одно за другим он не видел смысла.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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