В Кремле заявили об отказе от большой пресс-конференции Путина в 2022 году

Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в 2022 году не будет. Об отказе от проведения мероприятия сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
При этом в Кремле отметили, что президент найдет возможность ответить на вопросы журналистов.
«Что касается большой пресс-конференции, да, до Нового года не будет, вместе с тем мы рассчитываем, что президент все-таки найдет возможность пообщаться, как он делает это регулярно», — приводит агентство слова Пескова.
Последний раз президент долго общался с прессой 9 декабря — Путин дал пресс-конференцию по итогам Высшего Евразийского экономического совета, в ходе которой ответил на вопросы о внутренней и внешней политике России.
Ранее Песков отмечал, что дата и формат большой пресс-конференции президента России Владимира Путина зависят от даты послания Федеральному Собранию — проводить эти мероприятия одно за другим он не видел смысла.