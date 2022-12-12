Председатель КС Зорькин подарил Путину "кирпич"

"К 12-му числу Конституционный суд изготавливает "кирпич". Здесь собраны наиболее значимые решения, которые как раз и определяют судьбу законов. Или они их признают неконституционными, или дают такое толкование, которое направляет практику. Там подписи всех наших судей. Вам самые добрые пожелания — как гаранту конституции прежде всего", — цитирует Зорькина Life.ru.