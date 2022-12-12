В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
1 час назад

Председатель КС Зорькин подарил Путину "кирпич"

Газета.Ruиещё 4

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин подарил президенту России Владимиру Путину так называемый кирпич — том с постановлениями судей за этот год, который специально подготовили ко Дню Конституции.

Председатель КС Зорькин подарил Путину "кирпич"
Фото:  kremlin.ru kremlin.ru

"К 12-му числу Конституционный суд изготавливает "кирпич". Здесь собраны наиболее значимые решения, которые как раз и определяют судьбу законов. Или они их признают неконституционными, или дают такое толкование, которое направляет практику. Там подписи всех наших судей. Вам самые добрые пожелания — как гаранту конституции прежде всего", — цитирует Зорькина Life.ru.

В ходе встречи глава государства также обратил внимание, что за 2022 год в КС поступило около 11,5 тысячи обращений. Конституционный суд утвердил более 50 постановлений, по которым должны быть приняты меры.

Президент отметил важность работы Конституционного суда, а также поблагодарил и передал "всем коллегам большой привет".

Политика,Валерий Зорькин,Владимир Путин,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители