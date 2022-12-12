Захарова расплакалась во время чтения стихотворения Высоцкого

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не смогла сдержать слез в ходе чтения стихотворения Владимира Высоцкого, которое стало текстом его песни «Мы вращаем Землю». Дипломат поделилась своими эмоциями в интервью для Youtube-канала «Эмпатия Манучи».
Она считает, что стих отражает сегодняшнюю ситуацию. В стихотворении, которое зачитала Захарова, есть строчка «Но на запад, на запад ползет батальон, чтобы солнце взошло на востоке».
По ее мнению, это стихотворение Высоцкий посвятил тем, «кому сейчас сносят памятники в Прибалтике».
«Он сказал это про тех, кто сейчас за нас с вами там… я прихожу на работу, я прошу прощения за это… я прихожу на работу, у меня стоят сзади за спиной и живые, и мёртвые - я просто их чувствую», - заявила Захарова.