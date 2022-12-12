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1 час назад

Захарова расплакалась во время чтения стихотворения Высоцкого

Лера Букина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не смогла сдержать слез в ходе чтения стихотворения Владимира Высоцкого, которое стало текстом его песни «Мы вращаем Землю». Дипломат поделилась своими эмоциями в интервью для Youtube-канала «Эмпатия Манучи».

Она считает, что стих отражает сегодняшнюю ситуацию. В стихотворении, которое зачитала Захарова, есть строчка «Но на запад, на запад ползет батальон, чтобы солнце взошло на востоке».

Захарова дала совет Боррелю

По ее мнению, это стихотворение Высоцкий посвятил тем, «кому сейчас сносят памятники в Прибалтике».

«Он сказал это про тех, кто сейчас за нас с вами там… я прихожу на работу, я прошу прощения за это… я прихожу на работу, у меня стоят сзади за спиной и живые, и мёртвые - я просто их чувствую», - заявила Захарова.

Политика,Видео,Мария Захарова,МИД России,
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