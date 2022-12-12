МИД: Москва продолжит убеждать Анкару не начинать операцию в Сирии

Спецпредставитель российского лидера по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что Москва продолжает убеждать Анкару не начинать наземную операцию в Сирии .

«Контакты продолжаются, пока операция не началась наземная, значит, есть успехи. Будем продолжать контакты», — цитирует его РИА Новости.

29 ноября официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что наземная операция в Сирии будет проведена тогда, когда в этом будет необходимость.