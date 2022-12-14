Позицию ЕС по гарантиям безопасности объяснили

В странах Европейского союза (ЕС) существует дискуссия относительно переговоров с Россией о гарантиях безопасности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он объяснил суть позиций разных стран.

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«Действительно, в ЕС нет единства о том, как нужно было бы строить отношения с Москвой. Есть более жесткие позиции, есть более гибкие. Но часть членов ЕС, в основном страны старой Европы, считают, что в любом случае нельзя обеспечить безопасность Европы без участия России», — отметил он.

Другой точки зрения придерживаются страны Балтии и некоторые восточноевропейские государства, пояснил Андрей Кортунов.

«[Позиция] исходит из того, что любые переговоры с Россией, даже о завершении кризиса, бессмысленны, поскольку доверять нынешнему руководству Российской Федерации нельзя в принципе, разговаривать с ним бессмысленно. Поэтому безопасность должна строиться как безопасность Европы против России, от России», — сказал политолог.

Такая дискуссия идет в ЕС и внутри НАТО, считает Андрей Кортунов. Эти точки зрения примирить непросто, потому что они основаны на разном представлении того, что такое безопасность в Европе, и как ее можно обеспечить, уверен он.