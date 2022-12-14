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31 минуту назад

Позицию ЕС по гарантиям европейской безопасности объяснили

Lenta.ruиещё 5

В странах Европейского союза (ЕС) существует дискуссия относительно переговоров с Россией о гарантиях безопасности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он объяснил суть позиций разных стран.

Позицию ЕС по гарантиям безопасности объяснили
Фото: ТАССТАСС

«Действительно, в ЕС нет единства о том, как нужно было бы строить отношения с Москвой. Есть более жесткие позиции, есть более гибкие. Но часть членов ЕС, в основном страны старой Европы, считают, что в любом случае нельзя обеспечить безопасность Европы без участия России», — отметил он.

Другой точки зрения придерживаются страны Балтии и некоторые восточноевропейские государства, пояснил Андрей Кортунов.

«[Позиция] исходит из того, что любые переговоры с Россией, даже о завершении кризиса, бессмысленны, поскольку доверять нынешнему руководству Российской Федерации нельзя в принципе, разговаривать с ним бессмысленно. Поэтому безопасность должна строиться как безопасность Европы против России, от России», — сказал политолог.

Такая дискуссия идет в ЕС и внутри НАТО, считает Андрей Кортунов. Эти точки зрения примирить непросто, потому что они основаны на разном представлении того, что такое безопасность в Европе, и как ее можно обеспечить, уверен он.

Макрон потребовал «не разводить полемику» из-за гарантий безопасности для РФ

Ранее ряд стран Евросоюза предприняли дипломатический демарш из-за заявления президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России, сообщает Reuters. К нему присоединились страны Балтии, а также Польша, Словакия и Чехия, при этом точное количество государств, поддержавших заявление, неизвестно. В документе подвергается критике идея переговоров с Россией по вопросам европейской безопасности, так как «предыдущие усилия Москвы были направлены на раскол и ослабление Европы».

Политика,Эммануэль Макрон,Андрей Кортунов,НАТО,ЕС,
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