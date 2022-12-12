Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий лично вручил российскому бизнесмену Виктору Буту, которого обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, партийный билет либерал-демократов. Об этом сообщает РИА Новости.
Церемония прошла на сцене Колонного зала Дома союзов, где проводится сегодня слет, приуроченный к 33-летию партии.
Россиянин Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году по запросу США. Его обвинили в сговоре с целью продажи оружия колумбийским повстанцам, которых власти США считают террористами.
В 2010 году Бута экстрадировали в США, суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. Сам Бут категорически отрицает свою вину, а власти России назвали дело политическим. В результате проведенных переговоров он был обменян 8 декабря на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за перевозку наркотиков.