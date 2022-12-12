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1 час назад

Виктор Бут вступил в ЛДПР

Алиса Селезнёва

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий лично вручил российскому бизнесмену Виктору Буту, которого обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, партийный билет либерал-демократов. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония прошла на сцене Колонного зала Дома союзов, где проводится сегодня слет, приуроченный к 33-летию партии.

Россиянин Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году по запросу США. Его обвинили в сговоре с целью продажи оружия колумбийским повстанцам, которых власти США считают террористами.

«Они нас не добили»: Бут об отношении США к России

В 2010 году Бута экстрадировали в США, суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. Сам Бут категорически отрицает свою вину, а власти России назвали дело политическим. В результате проведенных переговоров он был обменян 8 декабря на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за перевозку наркотиков.

Политика,Видео,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,ЛДПР,
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