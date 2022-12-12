Виктор Бут стал членом ЛДПР

Россиянин Виктор Бут, недавно вернувшийся на территорию России в рамках обмена заключенными с Соединенными Штатами, стал членом Либерально-демократическая партия (ЛДПР). Об этом информирует РИА Новости.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Как сообщается, партийный билет Буту вручил лично глава партии Леонид Слуцкий. Это произошло на сцене Колонного зала Дома союзов во время слета, который состоялся в связи с 33-летием ЛДПР.

Согласно данным ВЦИОМ от 9 декабря этого года, поддержка партии среди россиян составляет 8,5%. По результатам опроса ФОМ за 4 декабря, этот показатель равняется 10%.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп признался, что несколько раз лично отказывался от сделок по обмену Виктора Бута на осужденного в России за шпионаж гражданина США и ряда других стран Пола Уилана.