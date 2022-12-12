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47 минут назад

Виктор Бут стал членом ЛДПР

Газета.Ruиещё 2

Россиянин Виктор Бут, недавно вернувшийся на территорию России в рамках обмена заключенными с Соединенными Штатами, стал членом Либерально-демократическая партия (ЛДПР). Об этом информирует РИА Новости.

Виктор Бут стал членом ЛДПР
Фото: Газета.руГазета.ру

Как сообщается, партийный билет Буту вручил лично глава партии Леонид Слуцкий. Это произошло на сцене Колонного зала Дома союзов во время слета, который состоялся в связи с 33-летием ЛДПР.

Согласно данным ВЦИОМ от 9 декабря этого года, поддержка партии среди россиян составляет 8,5%. По результатам опроса ФОМ за 4 декабря, этот показатель равняется 10%.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп признался, что несколько раз лично отказывался от сделок по обмену Виктора Бута на осужденного в России за шпионаж гражданина США и ряда других стран Пола Уилана.

Бут отбывал в США 25-летний срок по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и в материальной поддержке терроризма. В четверг, 8 декабря, его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую признали виновной в контрабанде наркотиков в РФ. Процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби.

Политика,Пол Уилан,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,Дональд Трамп,Фонд "Общественное мнение",ЛДПР,ВЦИОМ,
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