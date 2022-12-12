Виктор Бут стал членом ЛДПР

Россиянин Виктор Бут, недавно вернувшийся на территорию России в рамках обмена заключенными с Соединенными Штатами, стал членом Либерально-демократическая партия (ЛДПР). Об этом информирует РИА Новости.
Как сообщается, партийный билет Буту вручил лично глава партии Леонид Слуцкий. Это произошло на сцене Колонного зала Дома союзов во время слета, который состоялся в связи с 33-летием ЛДПР.
Согласно данным ВЦИОМ от 9 декабря этого года, поддержка партии среди россиян составляет 8,5%. По результатам опроса ФОМ за 4 декабря, этот показатель равняется 10%.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп признался, что несколько раз лично отказывался от сделок по обмену Виктора Бута на осужденного в России за шпионаж гражданина США и ряда других стран Пола Уилана.
Бут отбывал в США 25-летний срок по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и в материальной поддержке терроризма. В четверг, 8 декабря, его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую признали виновной в контрабанде наркотиков в РФ. Процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби.