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24 минуты назад

Виктор Бут стал членом ЛДПР

ТК «Звезда»иещё 1

Виктор Бут стал членом ЛДПР. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель партии Леонид Слуцкий. Кроме того, он опубликовал фото, на котором вручает ему партбилет.

«Виктор Бут стал членом ЛДПР! Партбилет ЛДПР лично вручил сегодня Виктору Анатольевичу Буту на Слете, посвященном 33-летию партии», - написал Слуцкий.

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Председатель Либерально-демократической партии России выразил уверенность в том, что Бут займет в ее рядах достойное место. Он также назвал его «сильным духом и мужественным человеком».

Политика,Видео,Виктор Бут,ЛДПР,
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