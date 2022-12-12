Посол РФ: королевской семье посоветовали не контактировать с Москвой

Карлу III и другим членам британской королевской семьи рекомендовали отказаться от диалога с российской стороной. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, передают «Известия».

«Членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством», — подчеркнул он.

По словам посла, ухудшение отношений сторон началось четыре года назад - после дела об отравлении Скрипалей. При этом Келин отметил сохранение до недавнего времени контактов в гуманитарных и экономических областях. Однако их пришлось свернуть по причине начала спецоперации РФ на Украине, указал он.

Посол назвал разрыв дипотношений самой крайней мерой, «за которой уже остаются военные отношения». Вместе с тем, по его словам, эту цель не преследуют стороны. Келин считает, что от развития ситуации на украинской территории будет зависеть возобновление отношений Москвы и Лондона.