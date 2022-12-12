В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
29 минут назад

Посол РФ: королевской семье посоветовали не контактировать с Москвой

Лера Букина

Карлу III и другим членам британской королевской семьи рекомендовали отказаться от диалога с российской стороной. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, передают «Известия».

Посол РФ: королевской семье посоветовали не контактировать с Москвой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством», — подчеркнул он.

По словам посла, ухудшение отношений сторон началось четыре года назад - после дела об отравлении Скрипалей. При этом Келин отметил сохранение до недавнего времени контактов в гуманитарных и экономических областях. Однако их пришлось свернуть по причине начала спецоперации РФ на Украине, указал он.

Посол назвал разрыв дипотношений самой крайней мерой, «за которой уже остаются военные отношения». Вместе с тем, по его словам, эту цель не преследуют стороны. Келин считает, что от развития ситуации на украинской территории будет зависеть возобновление отношений Москвы и Лондона.

Великобритания активно участвует в санкционной кампании против России. Последние санкции властями этой страны были введены 9 декабря - под ограничения попали представители вооруженных сил и силовых ведомств РФ. К санкциям подключились также США и Канада.

Политика,Андрей Келин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители