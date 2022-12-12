Бут заявил о желании Грайнер пожать ему руку у трапа самолета

Виктор Бут, помилованный в США после обвинения в торговле оружием, рассказал о ходе обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и заявил, что она хотела пожать ему руку перед отъездом. Об этом пишет RT, взявшее у Бута интервью.

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Он отметил, что пожелал Грайнер удачи, стоя у трапа самолета, а в ответ она протянула ему руку.

«Можно было почувствовать, что она в хорошем настроении... Повторюсь, это наша традиция. Мы должны пожелать всем удачи и счастья», — добавил Бут.

Процедура обмена Грайнер на Бута прошла 8 декабря в Абу-Даби. В МИД России рассказали «Ленте.ру», что Москва вела переговоры об обмене долгое время. А президент США Джо Байден отметил, что хотел бы обменять и Уилана, но российские власти отказали ему в этом.