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34 минуты назад

Матвиенко: строгое следование нормам конституции позволило сохранить суверенитет страны

ТАССиещё 1

Конституция РФ закрепила права и свободы человека как высшую ценность, строгое следование нормам основного закона страны с момента ее появления позволяло сохранять суверенитет страны. Об этом говорится в понедельник в обращении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко к соотечественникам по случаю годовщины принятия конституции.

"Конституция стала прочным фундаментом для создания новой правовой, экономической, политической системы России. Она закрепила права и свободы человека как высшую ценность, утвердила фундаментальные демократические принципы строительства государства и общества, установила социальные гарантии граждан. Строгое следование нормам конституции все эти годы позволяло сохранять суверенитет страны, защищать ее интересы на международной арене", - отметила спикер Совфеда.

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По ее словам, принятие 12 декабря 1993 года Конституции РФ стало одним из судьбоносных событий в отечественной истории. "Этот выбор россиян подтвердил их желание жить в свободной и независимой стране", - подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что в условиях быстро меняющегося мира ответственность каждого соотечественника перед будущими поколениями очень велика. Председатель верхней палаты парламента также отметила, как важно противодействовать внешним вызовам и бережно хранить свое уникальное культурное наследие и духовно-нравственные ценности.

"Уверена, что только совместными усилиями возможно достичь стратегических целей развития и процветания родины", - заявила спикер Совфеда.

Политика,Видео,Валентина Матвиенко,Владимир Путин,Совет Федерации,
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