В Совфеде предложили дать кинотеатрам отсрочку по уплате аренды

Российским кинотеатрам необходимо дать отсрочку по уплате кредитов, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

Инициатива исходит от профильного комитета Совета Федерации по экономической политике. Отсрочку могут предоставить до тех пор «пока министерство культуры не согласует механизмы нормального функционирования отрасли со всеми ее участниками единогласно». Из документа следует, что импорт в отношении фильмов невозможен, из-за чего необходимо предоставить меры поддержки кинотеатрам. Речь идет о субсидиях, отсрочках по кредитам, о плате за аренду и по коммунальным платежам.

В комитете заявили, что представители Министерства культуры России ждут согласия всех кинотеатров и кинозалов на предложения по выходу из кризиса, «что невозможно в принципе». При этом не спрашивается единогласное мнение всех участников отрасли, а меры поддержки принимаются из расчета экономических последствий.