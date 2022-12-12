Келин: Фридман не обращался в российское посольство в Лондоне

"Нет, не обращался. И особенно комментировать тут нечего. Когда появилось официальное сообщение о том, что здесь был полицейский рейд против российских бизнесменов, мы обратились с соответствующей нотой в британский МИД. В отличие от некоторых других случаев мы ответа так и не получили, из чего я делаю вывод, что это дело очень сомнительное", - сказал Келин, отвечая на вопрос, обращался ли Фридман в российское посольство.