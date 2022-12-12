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50 минут назад

Келин сообщил, что Фридман не обращался в российское посольство в Лондоне

ТАСС

Бизнесмен Михаил Фридман не обращался в российское посольство, Лондон также не дал ответа на ноту диппредставительства по поводу задержания предпринимателя. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

Келин: Фридман не обращался в российское посольство в Лондоне
Фото: ТАССТАСС

"Нет, не обращался. И особенно комментировать тут нечего. Когда появилось официальное сообщение о том, что здесь был полицейский рейд против российских бизнесменов, мы обратились с соответствующей нотой в британский МИД. В отличие от некоторых других случаев мы ответа так и не получили, из чего я делаю вывод, что это дело очень сомнительное", - сказал Келин, отвечая на вопрос, обращался ли Фридман в российское посольство.

3 декабря Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании распространило сообщение о том, что в Лондоне был задержан российский предприниматель, подозреваемый в отмывании денег, и двое его возможных сообщников. Позднее источник сообщил ТАСС, что речь идет о задержании Фридмана, которого затем отпустили под залог. Как сообщил источник в окружении бизнесмена, причиной задержания предпринимателя стали подозрения в нарушении наложенных на него санкций.

Политика,Андрей Келин,Михаил Фридман,
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