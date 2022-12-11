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55 минут назад

Эрдоган предложил Путину возить по зерновому коридору другие продукты

Ura.Ruиещё 11

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину транспортировать по зерновому коридору другие продукты питания и товары. Об этом Эрдоган заявил в ходе телефонного разговора с Путиным.

Раскрыты подробности разговора Путина и Эрдогана
Фото: ТАССТАСС

«Совместными усилиями мы обеспечили доставку более 13 миллионов тонн зерна нуждающимся. Также мы можем начать работать над экспортом различных продуктов питания и постепенно других товаров в рамках зернового коридора», — приводит Aksam слова Эрдогана.

Также президент Турции пожелал Путину скорейшего прекращения конфликта между Россией и Украиной.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что действительно российский лидер провел телефонный разговор с Эрдоганом.

«Да. Телефонный разговор был. Готовим сообщение», — подтвердил Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Политика,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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