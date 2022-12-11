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21 минуту назад

Захарова обвинила ЕС в разжигании конфликта в Косово

News.ru

Евросоюз долгие годы моделировал ситуацию, при которой в Сербии может произойти гражданская война, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на заявление премьер-министра Сербии Анны Брнабич о бездействии ЕС в конфликте с Косово. Захарова утверждает, что члены союза отнюдь не бездействовали.

Захарова назвала виновного в разжигании конфликта в Косово
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Премьер Сербии Анна Брнабич: страна находится на грани войны из-за косовского премьера и бездействия ЕС. Ну почему же «бездействия». Это как раз та ситуация, которую Евросоюз по сути моделировал годами, — написала она.

Ранее президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи заявляла о намерении республики подать заявку на вступление в ЕС до конца 2022 года. В преддверии саммита ЕС — Западные Балканы она заявила, что Косово рассчитывает на поддержку со стороны стран сообщества.

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В ответ на это президент Сербии Александр Вучич заявил, что подача заявки Косово на вступление в Евросоюз является прямым нарушением Вашингтонских соглашений. Он назвал эти планы признаком того, что в Приштине не уважают договоренности. Вучич в своем обращении к нации также сообщил, что Сербия подаст запрос в миссию НАТО для размещения силовиков на территории Косово и Метохии в рамках резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

До этого СМИ сообщали, что сербское население начало возводить баррикады на севере Косово. Поводом стало задержание в Приштине бывшего косовского полицейского Деяна Пантича.

Политика,Александр Вучич,Мария Захарова,МИД России,НАТО,Совбез ООН,ЕС,
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